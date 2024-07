Juve, nuovo sponsor da 40 milioni: nome top secret ma…

Chi sarà il prossimo sponsor di maglia della Juve? Il nome è ancora top secret ma porterà nelle casse bianconere 40 milioni di euro

“Lo sponsor? Siamo stati penalizzati perché non abbiamo avuto modo di programmare, ma le sensazioni sono positive: abbiamo diverse trattative in fase avanzata”, queste le parole di Francesco Calvo che non ha voluto svelare quale sarà il prossimo sponsor della Juve.

Juve, quale sarà il prossimo sponsor?

Jeep garantiva alla Juve 45 milioni di euro a stagione mentre il nuovo sponsor di caratura planetaria ne dovrebbe dare soltanto 40. A fare la differenza dovrebbe però essere il posizionamento del brand, che aiuterà la squadra a tornare ai massimi livelli dopo i danneggiamenti dovuti alle vicende extra campo. Chi potrebbe essere? Il nome è ancora top secret ma di certo per la prima di campionato, il prossimo 19 agosto contro il Como, lo sponsor sarà sulla maglia bianconera.