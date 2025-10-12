Juve, nuovo modulo per Tudor? Il piano del tecnico croato

Al rientro della sosta per le Nazionali, il tecnico della Juve, Igor Tudor, ha in mente un nuovo modulo da poter schierare

La Juve di Igor Tudor è ancora alla ricerca della giusta identità. In un avvio di stagione caratterizzato da troppi gol subiti e un attacco in seria difficoltà, il tecnico croato starebbe valutando una possibile rivoluzione tattica. Sebbene sia chiaro che il cambio di modulo non risolva i problemi bianconeri, è altrettanto certo che serva una scossa.

Le prossime due gare saranno molto delicate: Como in trasferta e Lazio in casa. L’idea del mister bianconero sarebbe quella di schierare Kenan Yildiz trequartista alle spalle di due attaccanti di ruolo: Dusan Vlahovic e Jonathan David. La loro convivenza è possibile: inoltre, pronti a subentrare ci sarebbero giocatori chiave come Openda, Conceiçao e Zhegrova.