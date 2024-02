La Juve ha in casa un nuovo Dybala: che gol per Barido! VIDEO

La Juve si gode Francisco Barido, nuovo talento argentino classe 2008: il suo primo gol in maglia bianconera ricorda terribilmente Dybala...

Sabato 24 febbraio 2024 la Juve ha ufficializzato l'acquisto di un giovane talento argentino, il classe 2008Francisco Barido. Considerato uno dei migliori prospetti di tutto il calcio argentino, per i bianconeri si tratta di un grande colpo per il futuro... ma anche per il presente.