Juve – Nuovi introiti all’orizzonte: il Genoa vicino al riscatto di De Winter

Un mese e mezzo forse due. Questi potrebbero essere i tempi effettivi del riscatto da parte del Genoa di Koni De Winter dalla Juventus. Dopo il prestito secco all'Empoli, il giocatore è stato prelevato dal club neopromosso in Serie A ma con una diversa formula. Ovvero, il riscatto automatico al verificarsi di alcune condizioni. Nel caso di De Winter, il raggiungimento di 23 partite in Serie A. Obiettivo che appare estremamente alla portata.