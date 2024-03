Juve, nuovi guai per Allegri: infortunio per Alcaraz in allenamento

Non c'è pace per il centrocampo della Juventus . Nell'allenamento mattutino in preparazione del match contro l' Atalanta , Carlos Alcaraz , centrocampista bianconero arrivato nell'ultimo calciomercato, è andato KO. Tramite il proprio sito ufficiale, il club bianconero ha spiegato: "Carlos Alcaraz durante l’allenamento del 6 marzo ha accusato un problema muscolare alla coscia destra. Questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione a carico del muscolo bicipite femorale. Tra 10 -15 giorni sarà rivalutato per definire con esattezza i tempi di recupero".

La perdita di Alcaraz rappresenterebbe una notizia allarmante per il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Solo una settimana fa, l'allenatore die bianconeri perdeva per infortunio Adrien Rabiot, che ancora oggi ha proseguito il suo lavoro a parte. Stessa sorte per Weston Mckennie, che però a partire da oggi ha cominciato la sua preparazione con i compagni. Nel caso riuscisse a strappare la convocazione in tempo, non sarebbe da escludere un suo impiego immediato dal 1' minuto.