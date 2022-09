Juve, fino ad ora i nuovi acquisti sono un flop da 5 in pagella

Dall'infortunato Pogba fino al rosso a Di Maria: fin qui i nuovi acquisti della Juve non hanno convinto. Per la Gazzetta sono da 5 in pagella

redazionejuvenews

Questa sera l'Italia scenderà in campo contro l'Ungheria, ultima sfida di questo girone di Nations League. Ma se da una parte gli Azzurri sono pronti a giocare, dall'altra a Torino la dirigenza della Juve si starà interrogando sul da farsi. La stagione è iniziata nel peggiore dei modi e non sarà semplice riprendersi.

Allegri dovrà sicuramente cambiare qualcosa e per farlo avrà bisogno di tutti quei giocatori al momento infortunati, da Pogba fino a Chiesa. Con loro forse le cose potrebbero cambiare ma rischia di essere troppo tardi. I colpi fatti in estate avrebbero dovuto svoltare la stagione... ma per ora la situazione è tragica.

La Gazzetta dello Sport ha analizzato il rendimento dei nuovi acquisti delle squadre di Serie A e il bilancio dei bianconeri è da incubo: 5 pieno in pagella. Questa la motivazione: "Pogba tornerà a gennaio, Di Maria non è in formissima ed è il responsabile della sconfitta nella trasferta apparentemente facile contro il Monza. Gatti deve crescere ancora tanto, Paredes è lontano dalla condizione fisica ideale. La Juve fa fatica anche per il mancato contributo dei (presunti) rinforzi. Si salvano Bremer e Milik, mentre Kostic può fare decisamente di più: ha servito tre assist, è vero, ma non si è ancora rivelato il calciatore di cui i bianconeri avevano bisogno".