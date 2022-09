Izzo: “Rosso a Di Maria? Mi spiace, faccio solo il mio mestiere…”

Proprio prima della pausa della Serie A, la Juve aveva perso la prima partita in campionato a Monza , dopo una brutta prestazione. Protagonista del match era stato il difensore biancorosso Armando Izzo , che aveva causato l'espulsione di Di Maria con una serie di provocazioni. Intervistato da Sportmediaset, il centrale è tornato sull'impresa contro i bianconeri: "Sappiamo che il nostro obiettivo è la salvezza. Mi spiace per l’espulsione di Di Maria, ma cerco di fare solo il mio mestiere ed essere duro e concentrato , anche perché voglio che i miei compagni avvertano questo".

Su Palladino: "Il mister è una bravissima persona, ci ho giocato al Genoa e veniamo dalla stessa città. E’ molto simile a Gasperini e Juric, sempre uomo contro uomo e duelli. Sono contento perché, conoscendo i primi due, so cosa vuole anche lui. E’ la sua prima esperienza, è molto sveglio e preparato, siamo tutti con lui. A volte non so come chiamarlo, se mister o Raffaele. Ieri ha pagato la cena, spero ne paghi altre. Se vinciamo con la Sampdoria paghiamo noi". Un obiettivo: "La Nazionale è il sogno di tutti e lavoro per ritornarci".