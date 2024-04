Juve, novità sul rinnovo di Chiesa: possibile prolungamento di un anno

La Juve è al lavoro per il rinnovo di contratto di Chiesa: nuovo incontro con il suo agente in programma nei prossimi giorni

Quale sarà il futuro di Federico Chiesa? L'attaccante italiano questa stagione non ha convinto al 100% ma continua a essere uno dei giocatori più talentuosi della Juve. Non a caso il classe 1997 ha segnato 8 gol e fornito 2 assist in stagione, anche se l'impressione è che possa fare molto, molto di più. La Vecchia Signora non vuole però svenderlo e per questo lavora a un rinnovo di contratto: quello attuale scadrà nel 2025 e l'obiettivo del club è prolungarlo fino al 2026. Così facendo il club potrebbe spalmare il pesante stipendio del giocatore e Chiesa stesso avrebbe la possibilità di giocare il Mondiale per Club 2025. Nei prossimi giorni è quindi previsto un incontro con il suo agente, Fali Ramadani.