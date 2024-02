Juve, novità di modulo in allenamento: provata la difesa a quattro

Contro il Frosinone , la Juventus potrebbe cambiare vestito . Se nelle ultime ore si era vociferato di un possibile cambiamento dell'assetto offensivo, la grande novità dovrebbe coinvolgere anche la difesa. Mister Allegri sarebbe tentato di fare necessità virtù e, complice l'assenza per infortunio di Danilo , il tecnico valuterebbe la difesa a quattro.

Così fosse, non ci sarebbe l'ingresso in campo dal 1' minuto di Alex Sandro o Rugani. A proposito del brasiliano, quest'ultimo nell'ultimo allenamento alla Continassa avrebbe svolto un lavoro di scarico. Problemi invece per De Sciglio, che avrebbe risentito di un sovraccarico al soleo che gli ha impedito di unirsi all'allenamento di oggi con i compagni.