Juve, non solo Bodo/Glimt: i precedenti in Norvegia dei bianconeri

Il ventiseiesimo posto della Juve, nella classifica della League Phase di Champions League, al momento la esclude dalla qualificazione. Stasera, contro il Bodo/Glimt, i bianconeri dovranno vincere per alimentare le speranze del passaggio del turno.
Tuttavia, i precedenti in Norvegia non sorridono alla Signora. La terra dei fiordi, per la Vecchia Signora, è storicamente una terra di pareggi, finiti tutti con lo stesso incredibile risultato. La storia europea bianconera racconta di quattro viaggi, terminati con il punteggio di 1-1.
La “pareggite” iniziò nel lontano 1993. In quell’occasione, la formazione guidata da Giovanni Trapattoni affrontò il Kongsvinger IL nei sedicesimi dell’allora Coppa UEFA. Nonostante il divario tecnico, la Juventus non andò oltre l’1-1 in trasferta, riuscendo poi a passare il turno grazie al risultato dell’andata.
In seguito, i bianconeri hanno fronteggiato il Rosenborg per ben tre volte, tra il 1997 e il 2001. Terminando, incredibilmente, con l’1-1. Per questa sera, i tifosi si augurano di vedere vincere la prima partita europea della stagione in un campo che, a poche ore dalla sfida, presenta mille insidie.