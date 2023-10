Juve, scelta fatta: niente rescissione, il club al fianco di Fagioli

7 mesi di stop: a tanto ammonta la squalifica di Nicolò Fagioli dopo la condanna per calcioscommesse. Molti si sarebbero aspettati una rescissione del contratto del centrocampista della Juve, ma il club ha invece deciso diversamente. La Vecchia...

7 mesi di stop: a tanto ammonta la squalifica di Nicolò Fagioli dopo la condanna per calcioscommesse . Molti si sarebbero aspettati una rescissione del contratto del centrocampista della Juve , ma il club ha invece deciso diversamente . La Vecchia Signora resterà al fianco del giocatore, pronta ad aspettarlo e aiutarlo.

Non è un caso quindi che Fagioli nel suo primo giorno da squalificato si sia allenato comunque alla Continassa, con quei pochi giocatori che non sono partite per le nazionali e sono rimasti a Torino.