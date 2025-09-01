Juve, Nicolò Savona saluta: "Ho realizzato il sogno. Sono stati anni..."

Nicolò Savona, passato al Nottingham Forest, saluta i tifosi bianconeri e la Juve sui propri social con un messaggio

L’addio di Nicolò Savona segna la fine di un capitolo che ha visto il giocatore crescere e trionfare con la maglia bianconera. Dopo 14 anni, il giovane difensore ha salutato il club che lo ha accolto da bambino, per intraprendere una nuova avventura al Nottingham Forest. Nel suo messaggio di addio, Savona ha espresso tutta la sua gratitudine per la Juventus e per le esperienze vissute.

Ecco le parole del giovane nel suo post di addio: “It’s time to say goodbye… Questi 14 anni sono stati i più belli della mia vita. Con la Juventus ho realizzato ogni sogno che avevo da bambino. Ringrazio e sarò sempre grato a tutti coloro che ho incontrato lungo il mio cammino: allenatori, direttori, staff, e tutti i miei compagni, con cui ho costruito amicizie vere che porterò sempre nel cuore. La Juventus è stata CASA e lo sarà per sempre. Come tutte le storie d’amore più intense, anche questa deve finire. Torino, rimarrai per sempre il mio posto del cuore, e sarò per sempre BIANCONERO.

FINO ALLA FINE. Savo 37.”