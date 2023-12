Juve, Nicolini: “Yildiz talento totale. Contro la Roma sarà arma in corsa”

Carlo Nicolino si è focalizzato sul gioiello della Juventus Kenan Yildiz: per l'allenatore andrebbe sfruttato il momento contro la Roma

Intervistato a Radio Bianconera, Carlo Nicolini ha risposto ai quesiti sull'astro nascente della Juventus Kenan Yildiz . Ecco cosa ha detto: " Yildiz ha un talento importantissimo. Le sue qualità saltano all’occhio, soprattutto oggi in cui il fisico e la tattica sono sempre maggiori. Si è capito che servano giocatori con questa caratteristiche, con la giocata in grado di saltare l’uomo".

L'allenatore ha proseguito: "Si sono fatti accostamenti importanti nei suoi confronti, paragoni che fanno sognare i tifosi. L’importante è che certi parallelismi non danneggino il ragazzo. Yildiz titolare contro la Roma? Per un giovane è più facile entrare in corsa ma è anche vero che va anche sfruttato il momento positivo di un attaccante che vede la porta".