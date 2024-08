Juve NG, ufficiale l’acquisto di Luca Trocino: il comunicato

La Juve ha annunciato l'acquisto di un nuovo talento per il settore giovanile: ecco Luca Trocino, il comunicato

La Juve sul proprio sito ufficiale ha annunciato l’acquisto di un nuovo giovane talento per la formazione Primavera e Next Gen. Ecco il comunicato ufficiale della Vecchia Signora: “Nuovo innesto per le giovanili bianconere: si tratta di Luca Trocino”.

Juve Next Gen, ecco Luca Trocino: il comunicato

“Talentuoso centrocampista classe 2008, Luca è italiano ma è cresciuto calcisticamente in Germania: dal 2021, infatti, milita nelle giovanili dell’Augsburg. Forza fisica, doti tecniche e, appunto, esperienza internazionale fanno di Luca, abile a centrocampo ma anche in fase avanzata, un innesto davvero di qualità per il nostro settore Youth. Benvenuto in bianconero!“, ha concluso il club bianconero.