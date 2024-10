Juve NG, debutto in Champions League per Facundo Gonzalez con il Feyenoord - JuveNews.eu

Facundo Gonzalez, difensore di proprietà della Juve ma in prestito al Feyenoord, ha fatto il suo esordio in Champions League

La Juve in questa stagione sta lanciando tanti talenti, da Savona a Mbangula. La Next Gen ha però sfornato tanti giovani prospetti e non tutti sono riusciti a trovare spazio tra le fila della squadra di Thiago Motta. Per questo molti sono stati ceduti in prestito in Italia e all’estero dove avranno la possibilità di crescere e dimostrare il loro valore. Tra questi c’è Facundo Gonzalez, trasferitosi in prestito in Olanda al Feyenoord. Proprio con la maglia del club olandese per lui è arrivato l’esordio in Champions League.

Juve, esordio in Champions per Facundo Gonzalez

Ecco il comunicato del club bianconero: “Questa settimana la nostra rubrica ha un taglio decisamente… europeo. Nell’ultimo turno di Champions League, ha infatti fatto il suo esordio continentale Facundo Gonzalez. Il difensore classe 2003, passato in prestito poche settimane fa al Feyenoord, ha infatti messo a referto il suo debutto in Champions, nella partita vinta in trasferta contro il Girona, entrando al minuto 83 in sostituzione di Lotomba. Due palloni recuperati per lui, che è dunque entrato subito nel vivo dell’azione, aiutando i suoi a difendere il gol di vantaggio, messo a segno proprio pochi minuti prima. Due, finora, le sue presenze in Eredivisie, contro NAC Breda e Twente: il Feyenoord al momento occupa la sesta posizione nel campionato olandese”.