Juve Next Gen-Pontedera 1-1, Brambilla: “Sekulov ha qualità importanti”

Le parole dell'allenatore della Juve Next Gen Brambilla al termine della partita contro il Pontedera, pareggiata per 1-1

Al termine della partita contro il Pontedera, pareggiata per 1-1, l'allenatore della Juve Next Gen Brambilla ha detto: "Siamo partiti con quell’ autogol e quando vai sotto con queste squadre che si difendono basse è difficile".

"Siamo riusciti a rimettere la partita in piedi quasi subito, contro queste squadre se non hai brillantezza nell’uno contro uno e pulizia tecnica fai fatica a fare gol - ha continuato -. Abbiamo giocato per vincere ma c’era troppo poco spazio, è stata una partita sporca con tante seconde palle, loro ti portano a fare questo tipo di incontro. Alla fine abbiamo fatto una buona gara, siamo stati poco precisi negli ultimi venti metri".