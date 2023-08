Juve Next Gen, Pessotto: “Obiettivo vincere. E’ nel nostro DNA”

Pessotto, responsabile del settore giovanile della Juventus, ha parlato della Next Gen: il dirigente non pone limiti alla stagione bianconera

Intervenuto ai margini della presentazione del nuovo sponsor della Serie C, Gianluca Pessotto ha parlato a 360° della stagione che si prospetta della Juventus. Innanzitutto, il responsabile del settore giovanile bianconero ha esordito elogiando la scelta dell'Atalanta di iscrivere la seconda squadra in terza serie: “Sulla seconda squadra dell'Atalanta? Siamo molto contenti che l’Atalanta abbia deciso di sposare questo progetto che è fondamentale per lo sviluppo dei giovani e ridurre il gap che c’è fra settore giovanile e prima squadra. È importante perché dà ancora più credibilità al progetto, non siamo più soli e possiamo anche lavorare assieme sul miglioramento. All’inizio sapevamo che c’erano diverse squadre pronte, poi dopo così non è stato. Dopo l’Atalanta speriamo che nelle prossime annate ci seguano altri club. Non è importante solo perché dà visibilità ai giocatori, ma anche per aiutarli ad abituarsi alla pressione mediatica in vista del mondo dei grandi. I risultati ci sono stati non solo dal punto di vista tecnico, ma anche caratteriale. Siamo felici che Lega Pro e seconde squadre possano navigare insieme".

Gli obiettivi della Juve Next Gen — Sulle ambizioni di questa stagione della Juventus Next Gen, Pessotto ha risposto così: "L’ambizione è sempre quella di fare il meglio possibile e vincere le partite. Sappiamo che sarà difficile, inizia un nuovo ciclo coi 2003-2004 e qualche 2005 oltre i fuoriquota e un nuovo girone da affrontare con nuove squadre. L’importante è che la squadra scenda sempre in campo per vincere come da DNA della Juventus".

Sul lavoro alla Juve — Infine, Pessotto ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno investito sulla seconda squadra della Juventus. Ecco cosa ha detto: "L’orgoglio è di tutte le persone che hanno lavorato in questi anni e hanno creduto in questo progetto. Specialmente di quelli che hanno iniziato a lavorare con loro da piccoli. È stato un lavoro di squadra enorme premiato dal debutto in prima squadra. Oppure, dalla loro permanenza o dal fatto che siano in altre squadre di Serie A per recitare un ruolo da protagonisti. È stato difficile perché quando si è da soli sei un pioniere e prendi anche qualche mazzata in testa, però eravamo certi e consapevoli di quanto fatto all’estero e andiamo avanti perché convinti che questa esperienza non sia importante solo per i ragazzi più bravi, che comunque arriverebbero a certi livelli, ma anche per chi ha bisogno di più tempo e finirebbe altrimenti col perdersi”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con JuveNews.eu e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei bianconeri in campionato e in europa.