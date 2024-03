Juve Next Gen, Perotti: “Passato periodo complicato. Ora ho fiducia”

Perotti, calciatore della Juventus Next Gen, ha parlato del suo momento personale: il giocatore ha spiegato la rinnovata fiducia ritrovata

Tramite i canali ufficiali del club, Clemente Perotti ha parlato del suo momento alla Juventus Next Gen. Ecco le sue parole: "Devo dire che mi sento molto bene in questo momento, molto più in fiducia rispetto a qualche mese fa. Chiaramente quando giochi gare ufficiali ne giova anche la tua condizione fisica e mentale, ti senti più responsabilizzato".