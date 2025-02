Juve Next Gen, ennesimo risultato consecutivo: pari con il Potenza

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche della partita odierna con il Potenza.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il report della partita: “A Potenza è la qualità della Juventus Next Gen a emergere nei primi minuti di gara. I bianconeri, ancora una volta, approcciano con la giusta mentalità la sfida.

Non è un caso, infatti, se al 7′ la prima opportunità dell’incontro sia per i nostri ragazzi: Turicchia riceve palla da Adzic sulla corsia esterna di sinistra e mette al centro un cross estremamente insidioso sul quale si avventa Semedo che anticipa tutti, ma per centimetri non riesce a trovare lo specchio della porta.

Tre giri di orologio più tardi, poi, è direttamente Turicchia – uno dei più attivi in questo inizio di match – a tentare la fortuna, ma la sua conclusione è centrale e viene neutralizzata da Alastra.

La reazione dei padroni di casa arriva, in più battute, ma senza mai spaventare realmente Daffara. Diversi i tentativi dalla distanza da parte della formazione lucana, tutti, però, fuori bersaglio.

Chi, invece, trova ancora la porta dalla distanza è Turicchia, ma anche in questa circostanza è attento il portiere dei lucani e blocca la sfera senza problemi.

Siamo al 25′ e il copione della partita è pressoché sempre lo stesso: la Next Gen, con qualità, crea e il Potenza si difende per, poi, organizzare le ripartenze. Questo equilibrio, però, viene rotto poco dopo la mezz’ora con l’espulsione rimediata da Felippe per un brutto intervento su Comenencia: lucani in inferiorità numerica.

Per la cronaca, Massimo Brambilla – qualche istante prima del cartellino rosso per i padroni di casa – opera un cambio sostituendo Villa, non in grado di proseguire la sfida, con Mulazzi. La Juventus Next Gen prova a sfruttare l’uomo in più già nel finale di frazione, ma non riesce a pungere la difesa del Potenza che si compatta difendendo lo 0-0.

Potenza che, in pieno recupero, ha addirittura l’opportunità di passare in vantaggio con Caturano: il capitano della squadra allenata da De Giorgio, però, letteralmente a due passi dalla porta di Daffara non riesce a centrarla, di testa. Con questa enorme opportunità si chiude la prima frazione al “Viviani”.

La ripresa

“SECONDO TEMPO – SUCCEDE TUTTO IN SEI MINUTI: IL POTENZA LA SBLOCCA, AFENA-GYAN RISTABILISCE LA PARITÀ Nella ripresa i ritmi restano elevati, già dalle prime battute, ma a mancare sono le occasioni, da una parte e dall’altra.

La Next Gen, forte della superiorità numerica, comanda il gioco, ma il Potenza dimostra grande organizzazione e compattezza a livello difensivo.

Regge, dunque, l’equilibrio nel punteggio. Il cronometro continua a scorrere e il rischio è che i ritmi possano abbassarsi per le tante energie spese dalle due squadre.

Rischio che viene scongiurato con l’ingresso in campo di tante forze fresche da entrambe le panchine e proprio grazie a uno dei giocatori subentrati a gara in corso si sblocca la partita: al minuto 74 Schimmenti scappa sul filo del fuorigioco, controlla molto bene un pallone proveniente dalla difesa dei lucani e, con un tocco tanto morbido quanto preciso, scavalca Daffara depositando in porta il pallone dell’1-0.

La Next Gen non si scompone e reagisce immediatamente allo svantaggio, con manovre ragionate. La sensazione è che la rete del pareggio sia nell’aria – e sarebbe meritata per quanto mostrato nel corso di tutta la partita, soprattutto nel primo tempo, dai bianconeri – e così è.

Al minuto 81 Afena-Gyan, anche lui subentrato dalla panchina, viene pescato in area di rigore da un pallone proveniente da destra, lo controlla con tecnica e in una frazione di secondo lo indirizza sul palo lontano della porta difesa da Alastra rendendolo imparabile per il portiere dei lucani, 1-1.

Un pareggio cercato e fortemente voluto dai bianconeri che, al triplice fischio, vedono salire a dodici i risultati utili consecutivi”. Intanto ecco le parole di Sacchi<<<