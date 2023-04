Juve Next Gen, Brambilla dopo la sconfitta in finale: “Meritavamo di più”

Termina con una sconfitta in finale il percorso in Coppa Italia di Serie C della Juve Next Gen . A vincere è il Vicenza , ma i giovani bianconeri hanno dimostrato ancora una volta il loro valore.

Al termine della partita l'allenatore della Juve Next Gen Brambilla ha detto: "Dopo una prestazione del genere c’è rammarico e delusione, meritavamo di più. Tornano alla mente gli episodi pesanti del finale della partita di andata, il gol subito e la traversa nostra. Faccio i complimenti al Vicenza, ma non ho niente da dire ai nostri ragazzi che hanno giocato con cuore e grande qualità. Nel primo tempo è andata come la avevamo preparata e forse meritavamo un gol in più, poi è normale che qualcosa a una squadra come il Vicenza lo devi concedere, non si può pensare di dominare per 90 minuti. Comunque il percorso di quest’anno è positivo, i ragazzi sono cresciuti, e adesso abbiamo 2 partite per guadagnarci i Playoff".