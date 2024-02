Juve Next Gen, Brambilla: “Ora oltre alle prestazioni arrivano i risultati”

Brambilla ha commentato l'ultimo successo della Juventus Next Gen: per l'allenatore finalmente starebbero arrivando i risultati meritati

Attraverso il sito ufficiale del club, Massimo Brambilla ha commentato il successo della sua Juventus Next Gen contro la Torres. Ecco le sue parole: "Continua il nostro momento positivo: alle prestazioni stanno finalmente seguendo anche i risultati, ed è quello che volevamo, per rimettere a posto la classifica. Le buone partite le giocavamo anche prima, ma alle volte non arrivavano i punti, oggi devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno battuto la seconda in classifica in casa sua".