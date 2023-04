Juve Next Gen | Brambilla: “Trasformiamo la rabbia in energia positiva”

L'allenatore della Juventus Next Gen vuole subito voltare pagina dopo la sconfitta contro il Vicenza in finale di Coppa Italia: le sue parole

La Juventus Next Gen vuole voltare pagina dopo la Coppa Italia sfumata contro il Vicenza. La squadra bianconera torna a concentrarsi sull'obiettivo stagionale: la qualificazione ai playoff, come ha ribadito il tecnico Massimo Brambilla ai canali ufficiali bianconeri.

"Sono state due partite equilibrate. Giocate bene, col giusto atteggiamento, decise da episodi. Poi è vero che bisogna essere bravi a far girare gli episodi dalla tua parte. E la differenza probabilmente l’ha fatta l’esperienza dei nostri avversari, più che il gioco. Siamo comunque soddisfatti, al di là della delusione per aver perso: i ragazzi ora sono focalizzati sul concludere al meglio il campionato, la testa è proiettata alla partita di domani, per trasformare la rabbia in energia positiva".