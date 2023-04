Juve Next Gen, le statistiche in vista dell’Arzignano

In vista del match di Serie C tra Juve Next Gen e Arzignano, andiamo alla scoperta delle più interessanti statistiche sulla sfida

Manca ormai poco al termine della stagione per la Juve Next Gen, che oggi si prepara a scendere in campo contro l'Arzignano, match in programma per oggi alle 14:30. I giovani bianconeri dopo aver perso la finale di Coppa Italia di Serie C contro il Vicenza vorranno subito tornare a vincere: vietato sbagliare. In vista del calcio d'inizio, andiamo alla scoperta di alcune interessanti statistiche sul match:

"In Piemonte primo confronto ufficiale tra le due squadre.

Gara playoff con Juventus a quota 49 punti, alla pari di Novara e Renate, un punto sopra i gialloblu veneti.

Quaranta gol segnati, 35 subiti dall'Arzignano

Due vittorie, due pari e una sconfitta il loro ruolino nelle ultime 5 gare.

All'andata, vittoria in rimonta dei veneti dopo l'iniziale vantaggio firmato Muharemovic". (juventus.it)

Alla vigilia del match l'allenatore della Juve Next Gen Brambilla intervenuto ai microfoni di Jtv ha detto: "Mancano due gare, ci sono tante squadre in pochi punti, se vinceremo potremo non guardare i risultati degli altri, quindi dipende tutto da noi. Contro l’Arzignano dovremo fare bene, sono stati regolari in campionato, sono organizzati e hanno principi di gioco ben chiari, difendono ordinatamente e la mano dell’allenatore si vede. Noi dovremo fare buone cose in entrambe le fasi".