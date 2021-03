Juve, Bentancur è guarito dal Covid: il comunicato del club

Il centrocampista bianconero è guarito dal Covid

Mancano poco piu di due giorni al prossimo impegno di campionato della Juventus che, ospiterà il Benevento di Filippo Inzaghi all'Allianz Stadium. Inutile dire che sarà una sfida agguerrita, dove in palio ci saranno 3 punti fondamentali per entrambe le compagini, con i campani che credono fortemente nella salvezza e con la Vecchia Signora che invece, vuole restare aggrappata al treno scudetto, almeno finché la matematica lo consentirà. Bisogna ancora capire chi saranno gli undici titolari che schiererà Andrea Pirlo, con il solito Paulo Dybala ancora tra gli indisponibili potremmo vedere una Juve a trazione anteriore, con l'ingresso in campo dal primo minuto di Kulusevski, Ronaldo, Morata e Chiesa.