Nedved saluta la Juve: “Un percorso durato 20 anni, grazie a tutti”

Il discorso di addio dell'ormai ex vicepresidente della Juve Pavel Nedved durante l'assemblea degli azionisti

Oggi ha inizio una nuova era in casa Juve. Nel corso dell' assemblea degli azionisti odierna infatti verrà presentato il nuovo Cda bianconero . Prima però i saluti di Agnelli e Nedved . Ecco le parole dell'ormai ex vicepresidente della Vecchia Signora.

" Saluto e ringrazio tutti voi - ha esordito Nedved. Un percorso durato 20 anni , ero un giovane calciatore e sono diventato dirigente di mezza età. Nel 2001 mi sono adattato alla nuova realtà grazie alla fiducia del dottor Umberto e donna Allegra. Grazie a loro ho capito l'importanza di questo club. Un onore poterlo rappresentare. In campo o dietro una scrivania . Quando nel 2010 mi hanno chiesto di entrare nel Cda e ogni giorno ho potuto imparare qualcosa e dare il mio contributo. Da vice presidente è stato un lavoro quotidiano fatto di incontri e discussioni ma soprattutto passione. Senza la passione non ce l'avrei mai fatta"

"Alla fine grazie a lei presidente, grazie a te per l'amicizia anche fuori dal lavoro, penso alle partite del giovedì dove si è rafforzata la nostra unione. So quanto ami la Juventus e quanti sacrifici hai fatto è stato un onore stare al tuo fianco".