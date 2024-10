Juve in Nazionale: tutti i giocatori convocati e le loro partite - JuveNews.eu

Stop alla Serie A: è tempo della pausa nazionali di ottobre. Andiamo alla scoperta di tutti i giocatori della Juve convocati e i loro impegni:

Seconda pausa per gli impegni delle Nazionali. Come sempre sono molti i bianconeri impegnati, ecco il riepilogo delle partite che li vedranno protagonisti:

Italia vs Belgio : I nostri ragazzi impegnati per la Nations League con gli Azzurri contro il Belgio il 10 ottobre alle 20:45 e poi contro Israele il 14 ottobre alle 20:45 .

Nations League anche per la Turchia, che affronta Montenegro l’11 ottobre alle 20:45 e poi l ’Islanda il 14 ottobre alla stessa ora

Conceicao e il Portogallo se la vedranno in Nations League con la Polonia il 12 ottobre alle 20:45 , e poi con la Scozia il 15 ottobre alle 20:45 .

Andiamo oltreoceano: Danilo sarà impegnato in una sfida cruciale contro il Cile nella mattina italiana dell’11 ottobre (ore 2) per le Qualificazioni Mondiali. Successivamente, il Brasile affronterà il Perù in un’altra importante partita di qualificazione il 16 ottobre alle 4:30 italiane.