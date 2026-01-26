Juve-Napoli, Yildiz a Dazn: “L’importante è che io aiuti nel modo migliore la squadra”

Così Kenan Yildiz ieri sera ai microfoni di Dazn dopo Juve-Napoli: il suo pensiero riguardo alla vittoria dei bianconeri contro i partenopei

Dopo il big match vinto dalla Juventus contro il Napoli Kenan Yildiz, autore del secondo gol, ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le dichiarazioni del calciatore bianconero:

“Cosa ci dice questa vittoria contro i Campioni d’Italia? Non lo so cosa dice. Abbiamo fatto una grande partita, ci siamo divertiti in campo, lo abbiamo fatto come un grande gruppo. Oggi la squadra ha fatto molto bene e anche i nostri tifosi oggi: wow.

Se sento la leadership? Certo. Al momento mi sento troppo bene per la squadra, anche per me. Sono contento per i gol e per gli assist, ma questo non è importante per la squadra: l’importante è che io aiuti nel modo migliore la squadra. Ci siamo divertiti oggi in campo con i tifosi, perchè loro hanno fatto un grande grande livello oggi. Sono contento e continuiamo così”.