Juve-Napoli, Tommasi: “Manca un check sul contatto tra…”

Nel corso dell’ultima puntata di Open VAR, sono stati analizzati due episodi in area di rigore nel corso di Juve-Napoli

Nel corso dell’ultima puntata di Open VAR su DAZN, Dino Tommasi, componente della CAN A e B, ha analizzato gli episodi arbitrali più discussi dell’ultimo weekend di Serie A, con particolare attenzione a Juve-Napoli. Di seguito le sue parole.

“Mariani comunica alla sala VAR che non ha visto la situazione Bremer-Hojlund. Ha arbitrato molto bene, in questo caso non vede il secondo contatto: il primo (Kalulu-Vergara) è leggero e non ci sono parametri chiari. Mentre Bremer cinge il collo di Hojlund e lo trattiene a terra: l’intervento è sicuramente falloso e c’è un parametro evidente nella trattenuta.

Mariani chiede perché non ha potuto valutare l’intervento, manca una On Field Review. Stiamo lavorando duramente in Serie A su queste situazioni: sono atteggiamenti che hanno una matrice di antisportività che vogliamo assolutamente debellare.”