Le probabili formazioni di Juve-Napoli: ballottaggi in difesa e a centrocampo

La Juve si prepara a sfidare il Napoli , big match di Serie A in programma venerdì 8 dicembre alle 20:45 . I bianconeri vorranno vincere a tutti i costi così da mettere pressione all'Inter, ma battere la squadra di Mazzarri non sarà così facile. Andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni.

La Juve si prepara a scendere in campo con il consueto 3-5-2 di Allegri. In porta Szczesny, con Gatti, Bremer e Danilo a comporre la linea di difesa. Il difensore italiano, eroe nella vittoria contro il Monza, è però in ballottaggio con Alex Sandro. Sulle fasce pronti Cambiaso e Kostic, mentre McKennie, Nicolussi Caviglia e Rabiot andranno a formare il trio di centrocampo. Locatelli non è ancora al meglio ma se le sue condizioni dovessero migliorare potrebbe riprendersi il posto da titolare. In attacco il tandem sarà invece composto da Vlahovic e Chiesa. Di seguito le due probabili formazioni: