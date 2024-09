La moviola di Juve-Napoli: Doveri quello non era un retropassaggio? - JuveNews.eu

L'analisi delle direzioni di gara dell'arbitro Doveri nella sfida di Serie A tra Juve e Napoli: la moviola del match

Niente da fare per Juve e Napoli che non riescono ad andare oltre un semplice pareggio per 0-0, il terzo consecutivo per la squadra di Thiago Motta. Per l’arbitro Doveri è stata una partita complessa da gestire, soprattutto nel finale quando gli animi delle due squadre si sono infuocati (scaramucce tra Locatelli e Neres). L’episodio più importante è stato però quello nel secondo tempo, con il retropassaggio di Olivera preso con le mani di Caprile.

Il difensore azzurro ha toccato infatti il pallone con i piedi e ha appoggiato la palla al portiere del Napoli che l’ha raccolta con le mani. Secondo il giudizio del direttore di gara, però, quello non è stato un retropassaggio quando invece il portiere avrebbe dovuto ricevere un cartellino giallo. Per il resto, 10 falli per la Juve e 13 per il Napoli, con un solo cartellino giallo (McKennie).