Juve-Napoli, l’XI ufficiale di Spalletti: Zhegrova o Conceiçao?

Tempo di big match allo Stadium. La Juve ritrova il Napoli dopo il 2-1 dell’andata, quando il 7 dicembre Luciano Spalletti ha fatto il suo amaro ritorno al Maradona arrendendosi per 2-1. Questa volta, tuttavia, i bianconeri vogliono imporsi. Di seguito le probabili scelte dei due allenatori.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. All. Conte