Juve-Napoli, le probabili del match: Conceiçao dal primo?

Riccardo Focolari – 23 Gennaio, 19:38

Juventus-Napoli

In vista del secondo scontro in carriera tra mister Spalletti e Antonio Conte, ecco le probabili scelte dei due allenatori

Dopo la vittoria in Champions League, contro il Benfica, la squadra di Spalletti vuole tornare a vincere anche in Serie A. Per Juve-Napoli, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2025/26, ecco le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.