Giuntoli: “Io alla Juve? No, sono felicissimo al Napoli”

Sul mercato ha aggiunto: "In questo momento le cose ci stanno dando ragione, ma nel calcio la differenza si fa solo con la continuità. Il mister sta lavorando bene, così come le squadra, bisogna continuare così. Con grande serenità, siamo contenti di quanto fatto finora ma non ci accontentiamo. Kvaratskhelia? Contavamo che facesse così bene. Ci stava dietro da tanto, ne abbiamo approfittato in inverno, quando non c'era il mercato, siamo stati bravi e fortunati. Ma dobbiamo dare merito a tutti i ragazzi, al mister. Stanno facendo qualcosa di importante, ma bisogna rimanere con i piedi per terra e continuare a fare bene".