Juve-Napoli, Di Gregorio: “Partenopei forti. Siamo diversi”

Ai microfoni di Sky, nel pre partita contro il Napoli, le parole del portiere della Juve Michele Di Gregorio

Tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Juve e Napoli. I bianconeri di Spalletti vorrebbero imporsi davanti al proprio pubblico, ribaltando l’esito finale dell’andata al Maradona. Nel consueto pre partita di Sky, ecco le parole di Michele Di Gregorio.

“Abbiamo avuto modo di lavorare più tempo con il mister su quello che ci chiede. Siamo una squadra diversa e oggi ci teniamo a farlo vedere. Credo che il Napoli sia una squadra forte al di là delle assenze che ha, lo affronteremo come ci fossero tutti perché questa è la nostra mentalità. Il mister vuole vincere come sempre, vogliamo conquistare i tre punti.”