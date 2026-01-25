Juve-Napoli, Di Gregorio a Dazn: “Noi giochiamo per vincere”

Ai microfoni di Dazn, nel pre partita contro il Napoli, le parole del portiere della Juve Michele Di Gregorio

Tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Juve e Napoli. I bianconeri di Spalletti vorrebbero imporsi davanti al proprio pubblico, ribaltando l’esito finale dell’andata al Maradona. Nel consueto pre partita di Dazn, ecco le parole di Michele Di Gregorio.

“Sappiamo che sarà una partita difficile, contro un avversario forte, ma la nostra mentalità, il nostro modo di stare in campo, non cambia, noi giochiamo per vincere tutte le partite e anche oggi sarà così. Abbiamo vinto qui con la Roma, abbiamo già affrontato una quadra forte, anche col Bologna abbiamo vinto, quindi siamo sulla strada giusta.

Con il lavoro del mister in questo ultimo periodo abbiamo visto che ci siamo, ma oggi è una dimostrazione che dobbiamo dare prima di tutto a noi stessi, poi a questo pubblico che oggi ci aiuterà.”