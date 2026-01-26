Juve-Napoli, David a Dazn: “Sto crescendo in questa stagione. Sull’esultanza…”

Le dichiarazioni di David pronunciate ai microfoni di Dazn al termine della partita disputata tra Juventus e Napoli

Al termine del match tra Juventus e Napoli David ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le parole dell’attaccante canadese:

“Sto crescendo in questa stagione, sto sentendo anche questa crescita tangibile nelle prestazioni anche con la squadra. Se ho sentito la fiducia dopo il rigore sbagliato? Per me è stato un punto di svolta, perchè da lì è cominciata una crescita importante. Ho sempre sentito questa fiducia da parte dell’allenatore, e poi questo si vede anche sul campo. Esultanza? È stata pensata nella giornata di oggi, anche in maniera abbastanza rapida: si serve il caffè e si beve tutti insieme”.