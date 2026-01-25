Juve-Napoli, Chiellini a Sky: “Yildiz ha grandi qualità. Il mercato…”

Nel consueto pre partita di Sky, ecco le parole del director of football strategy della Juve Giorgio Chiellini sulla gara contro il Napoli

Tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Juve e Napoli. I bianconeri vorrebbero imporsi davanti al proprio pubblico, ribaltando l’esito finale dell’andata al Maradona. Nel consueto pre partita di Sky, ecco le parole del Director of Football Strategy Giorgio Chiellini.

“Penso che ci sia grande voglia di scendere in campo e di provare a vincere la partita. Affrontiamo la squadra campione d’Italia, ma stiamo costruendo una bella casa e oggi abbiamo l’occasione per goderci una grande partita. Penso che non ci sia bisogno una motivazione speciale, i ragazzi di Conte la giocheranno consapevoli della loro forza e anche delle nostre qualità. Dovremo stare attenti, ma questa partita va oltre tutte le possibili motivazioni da trovare.

Tecnicamente Yildiz ha una proprietà di controllo, dribbling e palleggio a grande velocità e fisicamente è cresciuto pareggio. Penso che questa sia una cosa speciale che ha: quest’anno sta facendo gol e assist, ha tanti margini ma ha anche già tanto presente al momento.

La situazione è En-Nesyri è semplice, siamo andati a parlare col ragazzo e ha espresso dubbi sulla formula. Per noi è una trattativa chiusa, non vogliamo acquistare a titolo definitivo e vedremo la prossima settimana se ci sono altre occasioni.”