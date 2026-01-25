Juve-Napoli, Chiellini a Dazn: “Ecco il punto su En-Nesyri”

In vista dell'imminente sfida contro il Napoli, ecco le parole del director football della Juve Giorgio Chiellini ai microfoni di Dazn

Tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Juve e Napoli. I bianconeri vorrebbero imporsi davanti al proprio pubblico, ribaltando l’esito finale dell’andata al Maradona. Nel consueto pre partita di Dazn, ecco le parole di Giorgio Chiellini.

“Miralem Pjanic? Era uscita questa voce quando è venuto a trovarci. Partita importante, lì abbiamo toccato il nostro fondo, ma siamo poi ripartiti, perchè da quella partita c’è stata una reazione importante, subito con Bologna e Roma, e da lì la squadra ha fatto benissimo, ha costruito certezze. Adesso c’è da pesare queste certezze, noi siamo tutti convinti che siano forti, che siano ben solide, però poi è sempre il campo verde a dirci la verità. oggi c’è un ambiente…

Questo stadio ha solo bisogno di vedere la squadra che c’è, non è che fosse poi negativo. È qualche anno che i risultati non sono buoni, quindi ci sta che ci sia un po’ di malcontento, ma non vedono l’ora di vedere vincere la squadra, giocare, segnare e gioire insieme.

Oggi è un’occasione per riunirci tutti insieme, sarebbe importante dare continuità di prestazione e di risultati. Abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna e non è andata bene sabato scorso, era un po’ una trappola, però la squadra si è ricompattata, ha saputo soffrire il primo tempo col Benfica mercoledì in coppa e nel secondo tempo ha fatto una partita di sostanza, da squadra vera, oggi è una prova in più per dimostrarlo.

Siamo andati a parlare col ragazzo, perchè poteva essere un’occasione interessante ed ha mostrato qualche perplessità sulla modalità del trasferimento in prestito, quindi ad oggi la trattativa è chiusa. Vedremo se ci sarà occasione di migliorare la squadra nella prossima settimana, consapevoli del mercato di gennaio, che qui non è mai facile, però siamo lì.”