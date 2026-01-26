Juve-Napoli, che gara di capitan Locatelli! I numeri

Dopo la splendida gara, la Juve ha elogiato la prestazione contro il Napoli del suo capitano. Di seguito i numeri del centrocampista

Manuel Locatelli è stato uno dei migliori in campo nella sfida tra la Juve e il Napoli. Il capitano bianconero ha giocato 87 minuti ha fatto il 93% di passaggi riusciti, ha fornito un assist e ha concluso ben 4 recuperi. A rivelare i numeri straordinari di Locatelli è stata la stessa società, attraverso un post su X, per celebrare la prestazione eccezionale del suo numero 5. Di seguito la foto.

