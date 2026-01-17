Juve, Nainggolan su Spalletti: “È un genio del calcio, il miglior allenatore che ho avuto”

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport Radja Nainggolan, ex giocatore di Roma e Inter, ha parlato del lavoro svolto fino a questo momento da Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Di seguito l’intervista completa:

Da quando Spalletti è arrivato a Torino (30 ottobre), la Juventus ha un ritmo da scudetto (media di 2,18 punti a gara). Sorpreso?

“No, perché Spalletti è un genio del calcio, il miglior allenatore che ho avuto. Vede cose che altri nemmeno immaginano: a me cambiò ruolo facendomi svoltare e mi impiegó anche in attacco. Non ha la bacchetta magica, però tira fuori il meglio dai giocatori. Come si può essere stupiti di un tecnico che ha vinto lo scudetto a Napoli mostrando un gran calcio e senza esser favorito? Fossi la Juventus lo blinderei subito”.

“L’Inter resta la favorita, non solo perché é prima. Ma é un campionato equilibrato e livellato, tutti possono avere battute d’arresto: nel gruppo di testa ci sono 5 squadre in 7 punti. Quella di Spalletti è la miglior Juve degli ultimi anni, sta andando forte e vista la partenza con Tudor non c’è l’assillo del dover vincere ad ogni costo. Se davanti perdono ancora qualche punto, io inizierei a temere Luciano. É ancora tutto aperto”.

“Non rinnego nulla di quello che ho fatto, nemmeno il no alla Juventus. Io volevo essere protagonista sempre e mi stimolava l’idea di provare a vincere lo scudetto battendo la Juventus, nei miei anni la grande dominatrice. Per questo motivo passo per anti juventino”.

“No, perché io sono così, nel bene e nel male. Sono un ragazzo di cuore e ho sempre cercato di fare gruppo. L’unico Capodanno che non sono uscito e non ho fatto tardi, ho combinato quella cavolata del video. Sarebbe stato meglio far serata e brindare…”.

La volta che ha fatto arrabbiare di più Spalletti?

“In una partita a Torino, contro il Toro. Primo tempo inguardabile, così all’intervallo Spalletti mi dice: ti vuoi svegliare. E poi mi bagna la testa e la faccia con dell’acqua. Al 60’ mi sostituisce: non c’era verso quel giorno. Luciano mi comprendeva come nessun altro e gli stavo simpatico”.

Ci racconti un aneddoto…

“Quando a Trigoria mi sdraiavo sul lettino del massaggiatore a dormire, mi riprendeva con il cellulare e filmava anche se stesso che rideva. Spalletti mi ha dato tanto e io ho ricambiato facendo il massimo per lui”.

È McKennie il nuovo Nainggolan di Spalletti?

“Mi rivedo un po’ in McKennie, uno che difende, attacca e gioca in mille ruoli”.

Alla Juventus manca un regista alla Pizarro o alla Lobotka per essere veramente “Spallettiana”?

“No, c’è già Locatelli che detta i tempi e giocando a due in mezzo va benissimo. Mi sembra manchi più uno Dzeko, un centravanti a cui appoggiarsi per sviluppare il gioco offensivo. David e Openda hanno sempre segnato in passato e sono ottimi attaccanti, però hanno altre caratteristiche e l’Italia resta il campionato più difficile per le punte”.

Dzeko ha 39 anni ed é in uscita dalla Fiorentina: non arrivasse Mateta del Crystal Palace, fosse in Spalletti prenderebbe il bosniaco anche alla Juventus?