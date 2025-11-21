Juve, Musetti su Yildiz: "Cercherei di alleggerirgli le aspettative. Gli auguro di..."

Le dichiarazioni del tennista italiano ai microfoni di Small Talks: il suo pensiero sul momento che sta vivendo Kenan Yildiz

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Small Talks (podcast prodotto da Juventus Creator Lab) Lorenzo Musetti, tennista notoriamente tifoso juventino, ha espresso il proprio punto di vista sul recente momento che sta vivendo Kenan Yildiz con la maglia della Juventus. Di seguito il pensiero di Musetti su tale argomento:

“Il tema del Golden Boy? Sono sempre stato circondato da questa nomea, di essere un predestinato, non so se sia stato bene. Cercherei di alleggerirgli le aspettative anche se il suo talento è evidente. Gli auguro di essere forte dentro, come sta facendo con i fatti, e di raggiungere grandi risultati”.