Juve, Mpasinkatu: “Pogba ha voglia di ripagare i tifosi, ma a volte…”

Impasinkatu ha parlato della vicenda Pogba: per il ds una faccenda non voluta dal giocatore che vorrebbe ripagare i tifosi della Juventus

Malu Impasinkatu , intervenuto a Radio Bianconera, ha parlato del giocatore della Juventus Paul Pogba , recentemente trovato positivo ai controlli antidoping. Ecco le sue parole: "Io conosco Paul dai tempi del Le Havre : era un ragazzino. Mi dispiace che, da un po' di tempo, vive queste situazioni negative. Io dico sempre che, da direttore sportivo, non ho mai pensato che un giocatore assumesse delle sostanze per farsi del male. Possono essere delle cose accidentali. Mi auguro che le contranalisi siano diverse dalle analisi, rese note ieri".

Inoltre ha aggiunto: "Mi auguro che ne esca come ha fatto Palomino dell'Atalanta. Quando capitano questi casi, non sono per colpevolizzare, ma per trovare la verità. Detto questo, ne stanno capitando tante. Questa è una situazione da cui prima ne esci a livello personale e meglio è. Era sulla strada giusta. Ha voglia di ripagare i tifosi juventini con delle prestazioni, ma, a volte, il corpo non risponde".