Juve, Mpasinkatu: “En Nesyri? È funzionale per il 4-2-3-1 di Spalletti, ecco perchè. Kessié…”

Malu Mpasinkatu, direttore sportivo e grande esperto di calcio africano, ha rilasciato un’intervista ai taccuini di Tuttosport. Tra gli argomenti affrontati nel corso dell’intervista, vi è anche quello legato al possibile affare di mercato che potrebbe riguardare e coinvolgere da vicino la Juventus e En Nesyri. Di seguito, l’intervista completa:

“En Nesyri io lo considero uno dei migliori attaccanti africani in circolazione: una buona struttura fisica, è agile, mancino, abile nello svariare sul fronte attacco, mette sempre pressione alle difese avversarie. Poi è un lottatore, non sta mai fermo, quando una squadra deve fare partita, è un calciatore da battaglia. E, aspetto fondamentale, è un ragazzo che vede la porta: non ha paura di rischiare la giocata. Realizza spesso gol di pregevole fattura proprio perché ha questo sinistro che sa usare molto bene. Aggiungo un altro particolare: calcia bene i rigori. Se, come scrivete voi, c’è questa opportunità per la Juventus, io la coglierei al volo: qualità/prezzo, è un grande colpo, secondo me“.

Ne ha commentato le prestazioni dagli studi di SportItalia nel corso della recente edizione della Coppa d’Africa.

“Ma io lo conosco benissimo, da molto prima! Sì, ma in questa Coppa d’Africa lui non era titolare fisso, ma ogni volta che è entrato ha fatto bene: ha segnato il rigore decisivo in semifinale, credevo battesse lui il rigore pure in finale, nel recupero con il Senegal, prima di vedere che lo avrebbe tirato Brahim. En-Nesyri è un giocatore da prendere subito ed è sottovalutato secondo me: disputò un Mondiale di livello, contribuendo a portare il Marocco tra le migliori quattro squadre del pianeta. Lui può portare esperienza internazionale, ma è soprattutto un attaccante che ha tanta fame: sa che andando in una grande squadra c’è maggiore visibilità, tornare in una grande d’Europa come può essere la Juve, con la mediaticità che ha, cambia tutto. Per dire, quando giocava al Lille la prestazione negativa di David veniva circoscritta, alla Juve ogni cosa è amplificata, nel male ma anche nel bene, in maniera positiva“.

En-Nesyri è funzionale nel 4-2-3-1 adottato da Spalletti?

“Per me assolutamente sì: lavora tanto per la squadra, non si ferma mai, sa aiutare nella fase difensiva, oltre che fare gol. David è stato molto criticato, però ha ragione Spalletti: fa tanto lavoro sporco e quello serve nel calcio moderno. Tornando al tecnico dei bianconeri, per me è uno dei migliori allenatori in Italia: all’inizio ha dovuto gestire una situazione non semplice, non per forza per colpa di Tudor: io da ds assolvo gli allenatori perché i risultati dipendono dai calciatori, ma un condottiero di esperienza sa toccare le corde giuste e Luciano ha rimotivato e protetto giocatori che spesso erano sul banco degli imputati, come Locatelli, per fare un esempio. Adesso, dimenticata la parentesi in Nazionale, stanno tutti pensando al bene della Juve e Locatelli ne sta beneficiando“.

Se dovesse consigliare un giocatore alla Juve, da terzino destro?

“Dico: Antoine Mendy del Nizza, per qualità/prezzo: giocatore strutturato, gran fisico, deve ancora crescere, ma ha margini di miglioramento, francese di passaporto: assolutamente sì, potrebbe fare al caso della Juve. E non farebbe ombra a Kalulu che sta giocando benissimo. E poi sento parlare di Kessié a centrocampo per l’estate: sarebbe un grandissimo colpo perché è leader, fa ancora la differenza. Io non sono scettico su chi torna dall’Arabia, chi gioca lì gioca anche in Nazionale in prima fascia: è un campionato sottovalutato, le prime 4 5 della Saudi Pro League andrebbero a giocarsi lo scudetto in Italia“.

Comolli, Chiellini, Modesto e da qualche settimana Ottolini da ds: come giudica l’operato della dirigenza juventina fino a qui?

“Assolutamente positivo. Si parla tanto del fatto che Comolli faccia il mercato con gli algoritmi, ma non è così: non usa solo quello, i dati servono a fare una prima scrematura, poi serve l’occhio del dirigente che ha l’ultima parola“.