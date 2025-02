Juve, Motta: “Gara equilibrata, Vlahovic sta bene”

Le parole dell'allenatore della Juve Thiago Motta ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il PSV

Al termine della partita contro il PSV l’allenatore della Juve Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Vlahovic sta molto bene, ma non solo lui, anche gli altri che sono entrati. Samuel è entrato bene, Francisco ha fatto la giocata. Ne abbiamo bisogno, servono 95 minuti di livello, bisogna tenere il livello o alzarlo in quel momento lì, perchè c’è anche la stanchezza”.

“Rispetto a settembre tante cose sono cambiate – ha aggiunto -, il momento, l’importanza della partita. 180 minuti per andare agli ottavi ti devono far alzare il livello. E’ un passo, manca ancora il ritorno dove dovremo essere al massimo per competere con una squadra che sa giocare a calcio, che viene avanti, pressa. Giocatori bravi, allenatore forte, dobbiamo essere pronti per una grande prestazione per ottenere l’obiettivo ottavi».

“E’ stata una gara equilibrata, abbiamo migliorato l’aspetto di portare più uomini in avanti. Cerchiamo di migliorare, dobbiamo andare in area, attaccarla. Spesso l’abbiamo fatto con poca forza, con pochi uomini, di sicuro la probabilità di segnare è ridotta. Possiamo migliorare ancora, ma è un’osservazione importante. Servono giocatori che arrivano da dietro, anche Timothy oggi dava qualcosa di importante. Ma i centrocampisti, gli attaccanti, devono attaccare l’area perchè è lì che si segna”, ha continuato.

Sui singoli: “E’ uno sport collettivo, il collettivo deve funzionare. Sono il primo che deve migliorare, l’ho sempre detto. Sto davanti, devo far capire tante cose che possono ancora migliorare. L’esigenza sul singolo stesso, voglio da tutti la stessa cosa e la cosa principale è l’atteggiamento. Il resto viene dopo. Poi tutti possono contribuire al collettivo in modo diverso, ma il 100% va dato per il beneficio del gruppo. Non è uno sport individuale”.