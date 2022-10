Juve, Cherubini fa sul serio: “Mossa da urlo, ecco cosa vuole fare”

Al momento, almeno sulla carta, la Juventus sembra essere una delle squadre più attive per quanto riguarda il calciomercato. Sappiamo bene che le trattative inizieranno ufficialmente tra più di due mesi, ma la Vecchia Signora si starebbe già muovendo con decisione per arrivare a gennaio prontissima a chiudere in tempi brevi affari importanti.