Juve, Moretto sul rinnovo di McKennie: “Ecco come stanno le cose”

L'insider di mercato Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del rinnovo di McKennie con la Juve

Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rivelato importanti informazioni sul rinnovo di Weston McKennie con la Juve: “È una possibilità concreta. La dirigenza ha in programma un nuovo tentativo per un rinnovo che, fino ad oggi, non è arrivato.

La Juventus farà leva soprattutto sulla volontà del calciatore, perché il centrocampista a Torino si trova molto bene. La Signora farà un tentativo concreto, farà una nuova proposta. Ribadisco le difficoltà di questa trattativa, ovvero i costi accessori dell’operazione che la società non ha intenzione di superare oltre un certo limite.

È anche vero che ci sono diversi club che stanno sondando la situazione e stanno cercando di capire se è fattibile arrivare ad un calciatore come Weston McKennie a parametro zero. In questo momento sta facendo benissimo con la Juventus e volendo potrebbe anche benissimo già firmare per un altro club.

L’Inter, come avevo anticipato, ha fatto un sondaggio per quanto riguarda i costi complessivi della possibilità di arrivare a Weston McKennie. Escludo al momento l’interesse del Milan, ma il texano sul piatto ha anche delle chance di tornare in MLS: i club statunitensi lo stanno cercando fortemente.”