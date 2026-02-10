Juve, Moretto sul rinnovo di McKennie: “Ecco come stanno le cose”

Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rivelato importanti informazioni sul rinnovo di Weston McKennie con la Juve: “È una possibilità concreta. La dirigenza ha in programma un nuovo tentativo per un rinnovo che, fino ad oggi, non è arrivato.
La Juventus farà leva soprattutto sulla volontà del calciatore, perché il centrocampista a Torino si trova molto bene. La Signora farà un tentativo concreto, farà una nuova proposta. Ribadisco le difficoltà di questa trattativa, ovvero i costi accessori dell’operazione che la società non ha intenzione di superare oltre un certo limite.
È anche vero che ci sono diversi club che stanno sondando la situazione e stanno cercando di capire se è fattibile arrivare ad un calciatore come Weston McKennie a parametro zero. In questo momento sta facendo benissimo con la Juventus e volendo potrebbe anche benissimo già firmare per un altro club.
L’Inter, come avevo anticipato, ha fatto un sondaggio per quanto riguarda i costi complessivi della possibilità di arrivare a Weston McKennie. Escludo al momento l’interesse del Milan, ma il texano sul piatto ha anche delle chance di tornare in MLS: i club statunitensi lo stanno cercando fortemente.”