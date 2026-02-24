Juve, Moretto: “McKennie rinnova. Contratto fino a…”

Fabrizio Romano e Matteo Moretto lanciano una bomba di mercato: Weston McKennie rinnoverà il contratto con la Juve

In un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del rinnovo di McKennie con la Juve. Di seguito le sue parole: “L’americano, in scadenza di contratto con la Signora a giugno, dice sì al progetto bianconero e rinnoverà il contratto fino al 2023. Una trattativa lunga che dura da più di un anno. Le parti, che hanno cercato di trovare un accordo in questi mesi, hanno sempre trovato come unico ostacolo i costi dell’operazione.

C’è stata sempre un po’ di incertezza per quanto riguarda questa distanza tra commissioni, stipendio e la volontà delle parti poi di continuare insieme. Però, come vi dicevamo ad inizio febbraio, la Juventus avrebbe fatto un altro tentativo per trattenere McKennie e così è stato, perché la proposta di un nuovo contratto è arrivata proprio in questi ultimi giorni.

È stata decisiva ed è decisiva la volontà del calciatore. Il texano a Torino, col passare del tempo, si è trovato sempre meglio e ha preso sempre più convinzione del fatto che il suo percorso a Torino in Italia non sarebbe dovuto finire durante questa stagione. Quindi di fatto McKennie rinnoverà con la Juventus, manca di fatto solo la firma e l’annuncio ufficiale, fino al 2030.

Su di lui c’erano diversi club, soprattutto all’estero, tra MLS e Atletico Madrid. Anche l’Inter in Italia aveva chiesto informazioni, però la volontà di Weston di restare bianconero ha fatto la differenza e la volontà di Spalletti di tenere McKennie ha fatto la differenza.”