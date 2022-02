Juve, questo Morata convince. Alvaro ha voglia di restare

Il numero nove è stato autore di un'ottima prestazione contro il Verona. Lo spagnolo ha ben figurato nel tridente con Vlahovic e Dybala.

Una serata perfetta. Quella di ieri allo Stadium per la Juventus non si potrebbe definire altrimenti. Una grande partita, i gol al debutto di Vlahovic e Zakaria e il quarto posto raggiunto dopo una quasi insperata risalita in classifica. Ma non solo. È stata anche la prima volta del tridente offensivo con il serbo, Dybala e Morata. Lo spagnolo, dopo il mercato di gennaio, sembrava destinato a fare tanta panchina. L'arrivo di un grande colpo in attacco poteva essere fatale anche per il suo morale. Spesso infatti in questa stagione è stato messo in discussione per qualche occasione mancata e per dei numeri troppo bassi sotto porta per un attaccante della Juventus.

Eppure la partita contro il Verona è stata l'occasione per spazzare ogni dubbio. Lo spagnolo si è dimostrato molto concentrato e determinato, sfoderando una grande prestazione. Partendo un po' più largo, non ha neanche fatto mancare l'apporto in fase di copertura, aspetto fondamentale per Allegri, che aveva indicato come priorità l'equilibrio, parlando alla vigilia di questa possibile soluzione tattica. E il numero nove ce l'ha messa tutta anche per dare una mano dietro, come dimostra il giallo speso per aiutare De Sciglio in copertura. Ma soprattutto Morata è stato molto attivo in fase di ripartenza. Quando ha avuto campo ha dimostrato di avere gamba e il suo tasso tecnico di alto livello. L'azione con cui ha servito Zakaria è un gioiello: spezza in due la squadra avversaria e mette in porta il compagno.

Il classe 1992 ha cercato spesso i compagni e il dialogo anche con Vlahovic, mostrando già una discreta intesa. Liberato dall'onere di dover reggere il peso dell'attacco, il numero nove si è mosso molto e ha fatto vedere di poter essere ancora un fattore per questa squadra. Lo stesso Allegri ha confermato a fine gara che con un'altra punta di peso lui rende meglio. E dopo le tante voci di addio, lo spagnolo a fine gara ha espresso la sua voglia di Juve: "Sono contento della partita di stasera, abbiamo ritrovato le sensazioni e la carica che ci erano mancate per un po'. Sia il mister che la società mi hanno fatto sentire la loro fiducia, cosa che credo sia fondamentale. Sono contento dell'arrivo di Dusan, è un grandissimo giocatore, sa fare tutto e ci troviamo bene. Io sono contento di essere qui e se la squadra vince, anche quando sono in panchina".

A fine partita, su Instagram ha festeggiato ringraziando i tifosi per l'affetto. Insomma, un Morata ritrovato e dentro al progetto.