Juve, Moratta al Barcellona? I bianconeri a caccia di un attaccante

Se Morata dovesse veramente andare al Barcellona, chi sarebbe il suo sostituto alla Juve? Diversi nomi in lista

L'interessamento del Barcellona per Alvaro Morata è ormai il principale argomento di conversazione di tutti i tifosi della Juventus. Lo spagnolo a Torino non ha convinto e un suo possibile addio aprirebbe a nuove interessanti opzioni di mercato. Certo, la trattativa è ancora agli albori e non sarà facile da concludere, ma la speranza è sempre l'ultima a morire. Nel frattempo tutte e tre le squadre coinvolte lavorano alla ricerca di una soluzione. Il Barcellona dovrà trattare con l'Atletico Madrid (squadra che possiede il cartellino dell'attaccante), mentre la Juventus è alla ricerca di una punta che possa sostituirlo. Per quanto Morata non abbia convinto, i bianconeri non possono permettersi di rimanere con il solo Kean. Chi potrebbe essere il nuovo attaccante?