Juve, Montolivo e il commento su Locatelli: “Sta facendo una grande stagione”

Il pensiero di Riccardo Montolivo in vista della finale playoff tra la Bosnia e l’Italia. L’ex centrocampista poi si è espresso anche su Manuel Locatelli.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, l’ex centrocampista Riccardo Montolivo, ha parlato del prossimo impegno che attende la Nazionale Italiana e del momento del capitano bianconero Manuel Locatelli. Qui sotto le sue parole:

”Sinceramente sono un pò preoccupato per lo stato d’animo dei nostri ragazzi. La squadra non deve partire contratta come nella partita contro l’Irlanda del Nord, ma deve essere più libera di testa e giocare più sciolta. Certamente non sarà facile, dovrà essere bravo il mister a lavorare sulla testa dei giocatori, anche perché si gioca in trasferta in uno stadio molto caldo”.

Sulla probabile formazione: “Credo che il sistema di gioco resterà invariato, poi sarà importante valutare le condizioni di tutti. Personalmente io qualche modifica la farei: Pio Esposito mi piacerebbe vederlo dall’inizio, anche se spesso chi entra a gara in corso può essere più decisivo”.

Sul centrocampo e Locatelli: “A centrocampo non cambierei nessuno, se proprio dovrei cambiare qualcosa forse sarebbe sulla loro posizione in campo. Locatelli sta facendo un’ottima stagione con la Juventus merita la convocazione in Nazionale”.